Землетрясения в Мексике оставили без жилья более 250 тысяч человек

13:30, 28 сентября 2017
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Более 250 тысяч человек остались без жилья после трех мощных землетрясений, которые случились в Мексике в сентябре.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Пострадавшие граждане должны получить помощь от правительства, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,6

"Мы говорим более чем о 150 тыс. поврежденных жилищ, которые получили как незначительный ущерб, так и были разрушены полностью", - сообщила министр сельского, территориального и городского хозяйства Мексики Росарио Роблес Берланга.

Ожидается, что строительство новых жилых домов вместо уничтоженных землетрясениями начнется через несколько месяцев.

Напомним, число жертв землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, случившегося 19 сентября, возросло до 331 человека.

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