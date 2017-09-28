Землетрясения в Мексике оставили без жилья более 250 тысяч человек
Более 250 тысяч человек остались без жилья после трех мощных землетрясений, которые случились в Мексике в сентябре.
Пострадавшие граждане должны получить помощь от правительства, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,6
"Мы говорим более чем о 150 тыс. поврежденных жилищ, которые получили как незначительный ущерб, так и были разрушены полностью", - сообщила министр сельского, территориального и городского хозяйства Мексики Росарио Роблес Берланга.
Ожидается, что строительство новых жилых домов вместо уничтоженных землетрясениями начнется через несколько месяцев.
Напомним, число жертв землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, случившегося 19 сентября, возросло до 331 человека.
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