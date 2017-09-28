Несколько тысяч жителей Вануату эвакуировали из-за вулкана

На острове Оба вулкан Манаро выбрасывает пепел и лаву, что вызывает опасения по поводу возможного извержения.

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Власти Вануату эвакуировали до 6 тысяч человек из-за активности вулкана Манаро на острове Оба, сообщает Голос Америки.

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Вулкан уже несколько недель выбрасывает пепел, огонь, вулканический газ и лаву, что усиливает опасения извержения. В последний раз Манаро извергался в 2005 году.

Напомим, в Индонезии вулкан Агунг, спавший на протяжении полувека, вот-вот начнет извергаться. На острове Бали объявили о массовой эвакуации, уровень опасности поднят до максимального, поскольку в районе вулкана зафиксированы сейсмические толчки