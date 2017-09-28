Несколько тысяч жителей Вануату эвакуировали из-за вулкана
На острове Оба вулкан Манаро выбрасывает пепел и лаву, что вызывает опасения по поводу возможного извержения.
Власти Вануату эвакуировали до 6 тысяч человек из-за активности вулкана Манаро на острове Оба, сообщает Голос Америки.
На Бали эвакуируют более 55 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана
Вулкан уже несколько недель выбрасывает пепел, огонь, вулканический газ и лаву, что усиливает опасения извержения. В последний раз Манаро извергался в 2005 году.
Напомим, в Индонезии вулкан Агунг, спавший на протяжении полувека, вот-вот начнет извергаться. На острове Бали объявили о массовой эвакуации, уровень опасности поднят до максимального, поскольку в районе вулкана зафиксированы сейсмические толчки
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+33°... +16°
-
Житомир+30°... +17°
-
Запорожье+33°... +19°
-
Ивано-Франковск+22°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+32°... +16°
-
Луцк+22°... +13°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+26°... +18°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+23°... +14°
-
Харьков+27°... +18°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+26°... +17°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 61 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей