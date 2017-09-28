В ближайшие дни в отдельных областях Украины сохранится наивысший уровень пожарной опасности

11:36, 28 сентября 2017
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До 29 сентября в пяти областях Украины сохранится пожарная опасность 5 класса.

В отдельных регионах Украины сохраняется пожарная опасность / ГСЧС
В отдельных регионах Украины сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня ожидается прохладная погода, без осадков

Так, до 29 сентября в Донецкой, Харьковской, Луганской, Полтавской и Сумской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что на востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение на 28 сентября. В частности, сноптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

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