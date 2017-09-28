Тропический шторм "Мария" вновь усилился до урагана

10:29, 28 сентября 2017
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Тропический шторм "Мария" в Атлантическом океане вновь усилился до урагана первой категории.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет примерно 33,5 м/с, передает ТАСС со ссылкой на национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган "Мария" ослаб до тропического шторма

Сейчас "Мария" находится в 265 км к востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и продвигается в северо-восточном направлении со скоростью примерно 2,6 м/с.

Напомним, на островах в Карибском море из-за урагана "Мария" погибли, по меньшей мере, 32 человека.

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