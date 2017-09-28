Жителей восточных и южных областей предупреждают о сильном ветре

09:35, 28 сентября 2017
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На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение на 28 сентября.

На юге и востоке объявили штормовое предупреждение / УНИАН
На юге и востоке объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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"28 сентября в восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 сентября температура воздуха в Киеве упала до +14,2°, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столицу. Нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на две недели позже, чем в среднем начиналась в XXI веке.

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