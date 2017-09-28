В Киеве сегодня ожидается прохладная погода, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, 28 сентября в столице без осадков, днем до +14°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер восточный, до 3.3 м/с.
В Киев наконец-то пришла метеорологическая осень
Солнце в столице взойдет в 06:52, а зайдет в 18:43.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 сентября, в Украине без осадков, на юге до +17°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+33°... +16°
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Житомир+30°... +17°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+22°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+32°... +16°
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Луцк+22°... +13°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+26°... +18°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+23°... +14°
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Харьков+27°... +18°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +17°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 61 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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