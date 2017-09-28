В Киеве сегодня ожидается прохладная погода, без осадков

08:30, 28 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 сентября в столице без осадков, днем до +14°.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер восточный, до 3.3 м/с.

В Киев наконец-то пришла метеорологическая осень

Солнце в столице взойдет в 06:52, а зайдет в 18:43.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 сентября, в Украине без осадков, на юге до +17°.

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