Сегодня в Украине будет солнечно и без осадков (карта)

08:00, 28 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 сентября, в Украине без осадков, на юге до +17°.

В Украине сегодня без осадков / flickr.com Sergei Morugin
В Украине сегодня без осадков / flickr.com Sergei Morugin

На востоке без осадков, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

В Киев наконец-то пришла метеорологическая осень

На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +14°.

В северных областях солнечно. Температура до +14°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +16°.

Прогноз на 28 сентября / УНИАН
Прогноз на 28 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 сентября - день Никиты Гусятника. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме. Гуси летят - снег несут.

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