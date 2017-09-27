На Киев надвигаются первые заморозки
В течение 28-30 числа в столице ожидаются заморозки.
Ночью 28-30 сентября в столице ожидаются заморозки 0-4°, на поверхности почвы (29 сентября местами и в воздухе). Об этом сообщили в КГГА, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
В Киеве завтра до +14°, солнечно
Завтра, 28 сентября, в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.
29 и 30 сентября в столице будет малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.
"Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла", - прогнозируют синоптики.
Как сообщала Погода УНИАН, 26 сентября температура воздуха в столице упала до +14,2°, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столице.
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