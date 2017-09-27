На Киев надвигаются первые заморозки

17:46, 27 сентября 2017
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В течение 28-30 числа в столице ожидаются заморозки.

Заморозки ударят в столице / фото pixabay.com
Заморозки ударят в столице / фото pixabay.com

Ночью 28-30 сентября в столице ожидаются заморозки 0-4°, на поверхности почвы (29 сентября местами и в воздухе). Об этом сообщили в КГГА, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В Киеве завтра до +14°, солнечно

Завтра, 28 сентября, в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

29 и 30 сентября в столице будет малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

"Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла", - прогнозируют синоптики.

Как сообщала Погода УНИАН, 26 сентября температура воздуха в столице упала до +14,2°, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столице.

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