В Киеве завтра до +14°, солнечно

Согласно данным Погода УНИАН, 28 сентября в столице без осадков, днем до +14°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер восточный, до 3.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:52, а зайдет в 18:43.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 сентября, в Украине без осадков, на юге до +17°.

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