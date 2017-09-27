Число жертв землетрясения в Мексике превысило 330 человек

В результате мощного землетрясения в Мексике погиб 331 человек.

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Число жертв землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, случившегося 19 сентября, возросло до 331 человека. Об этом в Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

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"Всего 331 погибший: 192 в Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал он.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 19 сентября в Мексике, повреждены несколько тысяч школ.