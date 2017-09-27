Число жертв землетрясения в Мексике превысило 330 человек

15:42, 27 сентября 2017
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В результате мощного землетрясения в Мексике погиб 331 человек. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Число жертв землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, случившегося 19 сентября, возросло до 331 человека. Об этом в Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,6

"Всего 331 погибший: 192 в Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал он.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 19 сентября в Мексике, повреждены несколько тысяч школ.

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