В Киев наконец-то пришла метеорологическая осень

26 сентября температура воздуха в столице упала до +14,2°, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столицу.

В Киев пришла метеорологическая осень / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Читайте также В Киеве сегодня будет солнечно и без осадков

Среднесуточная температура в Киеве 26 сентября снизилась до +14,2°, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столицу. По прогнозам синоптиков, осенняя погода продлится в течение текущей недели.

Нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на две недели позже, чем в среднем начиналась в XXI веке. Нынешнее лето в Киев пришло 19 мая, его продолжительность составила 129 дней, на 8 дней дольше, чем в среднем.

За 136 лет наблюдения раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа в 1993 году, а позже всего – 7 октября 1999 года.

В обсерватории добавили, что киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето".

Напомним, ночью 28 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки.