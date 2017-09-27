Синоптики предупреждают о пожарной опасности в пяти областях Украины

13:36, 27 сентября 2017
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В ближайшие дни в пяти областях Украины сохранится пожарная опасность 5 класса.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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"27-29 сентября в восточных, Полтавской и Сумской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября ночью в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.

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