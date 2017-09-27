Из-за наводнений и оползней в Гондурасе погибли пять человек
В результате наводнений и схода оползней в Гондурасе погибли пять человек, сотни были вынуждены покинуть свои дома.
Наводнения и оползни были вызваны продолжительными дождями, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Prensa Latina.
Жертвами урагана "Мария" стали по меньшей мере 18 человек
Из-за стихии эвакуировали более 670 семей. В результате последствий сильных дождей были уничтожены десятки домов, три моста и размыта одна из дорог.
По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до выходных, поэтому в 11 из 18 департаментов Гондураса сохранили желтый и зеленый уровни опасности.
Напомним, не менее пяти человек погибли в результате схода оползней в индийском штате Сикким.
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