Из-за наводнений и оползней в Гондурасе погибли пять человек

12:29, 27 сентября 2017
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В результате наводнений и схода оползней в Гондурасе погибли пять человек, сотни были вынуждены покинуть свои дома.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Наводнения и оползни были вызваны продолжительными дождями, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Prensa Latina.

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Из-за стихии эвакуировали более 670 семей. В результате последствий сильных дождей были уничтожены десятки домов, три моста и размыта одна из дорог.

По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до выходных, поэтому в 11 из 18 департаментов Гондураса сохранили желтый и зеленый уровни опасности.

Напомним, не менее пяти человек погибли в результате схода оползней в индийском штате Сикким.

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