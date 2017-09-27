Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

Ночью 28 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

Украинцев предупреждают о заморозки / getbg.net

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, 28 сентября ночью в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.

Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 27 сентября, в южных и восточных областях ожидается сильный ветер.