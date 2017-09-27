Ураган "Мария" ослаб до тропического шторма

10:33, 27 сентября 2017
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Ураган "Мария" в Атлантическом океане ослаб до тропического шторма.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает ТАСС.

Ураган "Мария" ослаб до первой категории

Максимальная скорость ветра в пределах шторма сейчас составляет примерно 31,2 м/с. "Мария" находится в 260 км к юго-востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и продвигается в северном направлении со скоростью примерно 3,1 м/с.

Ранее сообщалось, что на островах в Карибском море из-за урагана "Мария" погибли, по меньшей мере, 32 человека.

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