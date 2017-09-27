На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение

09:40, 27 сентября 2017
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Сегодня, 27 сентября, в южных и восточных областях ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +19° (карта)

"27 сентября днем в восточных и южных областях порывы ветра 17-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.

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