В Украине сегодня без осадков, на юге до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в Украине без осадков, на юге до +19°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем до +16°.

В северных областях солнечно. Температура до +16°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +16°.

Прогноз на 27 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Гуси на Воздвижения летят высоко - на высокое весеннее половодье, низко - на малое. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания.

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