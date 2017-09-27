В Украине сегодня без осадков, на юге до +19° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в Украине без осадков, на юге до +19°.
На востоке без осадков, температура днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.
До 29 сентября в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины в среду без осадков. Днем до +16°.
В северных областях солнечно. Температура до +16°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Гуси на Воздвижения летят высоко - на высокое весеннее половодье, низко - на малое. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+33°... +16°
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Житомир+30°... +17°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+22°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+32°... +16°
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Луцк+22°... +13°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+26°... +18°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+23°... +14°
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Харьков+27°... +18°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +17°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+27°... +17°