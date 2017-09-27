В Украине сегодня без осадков, на юге до +19° (карта)

08:00, 27 сентября 2017
1261
0

Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в Украине без осадков, на юге до +19°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

До 29 сентября в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность

На западе Украины в среду без осадков. Днем до +16°.

В северных областях солнечно. Температура до +16°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +16°.

Прогноз на 27 сентября / УНИАН
Прогноз на 27 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Гуси на Воздвижения летят высоко - на высокое весеннее половодье, низко - на малое. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24°
Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
61 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей