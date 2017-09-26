В Киеве завтра до +16°, без осадков

17:00, 26 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 сентября, в столице без осадков, днем до +16°.

В Киеве завтра без осадков / kiev-live.com
В Киеве завтра без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +11°. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с.

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине 27-28 сентября

Солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 18:46.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Украине без осадков, на юге до +19°.

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