В Киеве завтра до +16°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 сентября, в столице без осадков, днем до +16°.

В Киеве завтра без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +11°. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 18:46.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Украине без осадков, на юге до +19°.

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