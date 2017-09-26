Завтра в Украине без осадков, на юге днем до +19° (видеопрогноз)

16:30, 26 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в Украине без осадков, на юге до +19°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

Сегодня в Киеве будет солнечно, днем температура до +18°

На западе Украины в среду без осадков. Днем до +16°.

В северных областях солнечно. Температура до +16°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +16°.

Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Гуси на Воздвижения летят высоко - на высокое весеннее половодье, низко - на малое. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания.

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