Во вторник, 26 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 100 км на юго-запад от населенного пункта Трес Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 55,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Мексике в результате землетрясения, произошедшего 19 сентября, погибли 320 человек.