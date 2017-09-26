Индонезия готовится к извержению вулкана

14:32, 26 сентября 2017
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Вулкан Агунг, спавший на протяжении полувека, вот-вот начнет извергаться.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На острове Бали объявили о массовой эвакуации, уровень опасности поднят до максимального, поскольку в районе вулкана зафиксированы сейсмические толчки, сообщает Euronews.

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За последние несколько дней эвакуировали более 57 тысяч человек. Эвакуация не коснулась туристов.

Агунг – один из самых активных вулканов страны. Его высота составляет свыше 3 тысяч метров. Он расположен в восточной части острова и является его самой высокой точкой.

В последний раз Агунг извергался в 1963 году, тогда погибли почти 1600 человек.

Напомним, семья из трех человек погибла в результате падения в кратер вулкана на юге Италии.

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