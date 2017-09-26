Землетрясение в Мексике повредило около 10 тысяч школ

В результате землетрясения, которое произошло 19 сентября в Мексике, повреждены несколько тысяч школ.

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Об этом сообщил министр образования Мексики Аурелио Нуньо Майер.

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Сейчас около 400 человек остаются в больницах, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету El Universal.

"Согласно последнему докладу, не только в городе Мехико, но и в других пострадавших регионах ущерб в той или иной степени был нанесен около 10 тыс. школ. Нам придется полностью реконструировать порядка 400 школ", - сообщил Аурелио Нуньо Майер.

Напомним, не менее 40 человек остаются под завалами после разрушительного землетрясения, которое произошло в Мексике.