До 29 сентября в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность
В течение ближайших дней в пяти областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Киеве будет солнечно, днем температура до +18°
"26-29 сентября в восточных, Полтавской и Сумской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 27-28 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки. Так, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.
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