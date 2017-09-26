До 29 сентября в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность

12:41, 26 сентября 2017
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В течение ближайших дней в пяти областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В ряде областей ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В ряде областей ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"26-29 сентября в восточных, Полтавской и Сумской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 27-28 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки. Так, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.

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