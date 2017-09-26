После землетрясения в Мехико под завалами остаются 40 человек

11:33, 26 сентября 2017
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Не менее 40 человек остаются под завалами после разрушительного землетрясения, которое произошло в Мексике.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщил мэр мексиканской столицы Мигель Анхель Мансера.

У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение

По его словам, сейчас не известно, есть ли среди них живые, или же речь идет уже о телах, которые нужно извлечь из-под обломков.

"Все наши цифры – очень приблизительные", - цитирует мэра "РИА Новости".

Отмечается, что в основном информация об остающихся под развалинами поступает от жителей двух домов.

Напомним, в Мексике в результате землетрясения, произошедшего 19 сентября, погибли 320 человек.

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