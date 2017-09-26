Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине 27-28 сентября

10:37, 26 сентября 2017
2567
0

27-28 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

Синоптики предупреждают о заморозки в Украине / moldova24.net
Синоптики предупреждают о заморозках в Украине / moldova24.net

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Сегодня в Киеве будет солнечно, днем температура до +18°

Так, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.

В Украине ожидаются заморозки / Укргидрометцентр
В Украине ожидаются заморозки / Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 26 сентября, в Украине без осадков, на юге до +21°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео) На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео)
Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек
Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре
Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео) Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео)
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
61 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей