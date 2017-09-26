Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине 27-28 сентября

27-28 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине / moldova24.net

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.

В Украине ожидаются заморозки / Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 26 сентября, в Украине без осадков, на юге до +21°.