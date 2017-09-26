У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение

Во вторник, 26 сентября, у берегов островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,4.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался к югу от островов Фиджи. Очаг землетрясения залегал на глубине 98,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Мексике в результате землетрясения, произошедшего 19 сентября, погибли 320 человек.