Сегодня в Киеве будет солнечно, днем температура до +18°

Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября в столице без осадков, днем до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 18:48.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 сентября, в Украине без осадков, на юге до +21°.

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