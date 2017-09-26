Сегодня в Киеве будет солнечно, днем температура до +18°

08:30, 26 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября в столице без осадков, днем до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 18:48.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 сентября, в Украине без осадков, на юге до +21°.

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