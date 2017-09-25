В Украине завтра без осадков, на юге до +21° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 сентября, в Украине без осадков, на юге до +21°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

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На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +19°.

В северных областях солнечно. Температура до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

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