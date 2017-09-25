В Украине завтра без осадков, на юге до +21° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 сентября, в Украине без осадков, на юге до +21°.
На востоке без осадков, температура днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.
Погода на неделю: после потепления в Украину придет существенное похолодание (карта)
На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +19°.
В северных областях солнечно. Температура до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 сентября
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+33°... +16°
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Житомир+30°... +17°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+22°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+32°... +16°
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Луцк+22°... +13°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+26°... +18°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+23°... +14°
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Харьков+27°... +18°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +17°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 61 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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