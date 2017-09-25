Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

На этой неделе в Украине ожидаются первые заморозки.

На этой неделе в Украине ожидаются заморозки / getbg.net

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.

В то же время 26-29 сентября в восточных, Полтавской и Сумской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в большинство областей Украины придет похолодание, практически без осадков.