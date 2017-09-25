Мощный град на Житомирщине нанес ущерб на более чем 6 миллионов гривень (видео)

15:48, 25 сентября 2017
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Из-за последствий стихии в Бердичеве даже объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня, мощный град нанес ущерб на более чем 6 миллионов гривень.

Град в Житомирской области /
Град в Житомирской области / "Журнал Житомира"

На прошлой неделе в Житомирской области выпал град величиной с куриное яйцо. Он повредил кровли не менее двух тысяч частных домов, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что в капитальном ремонте или даже полной замене крыши нуждаются 6 школ и 14 детсадов райцентра. В то же время в горсовете продолжают принимать заявления на ремонт от пострадавших.

Напомним, вечером 21 сентября, около 20:30, в Бердичеве, после грозы и молнии, выпал мощный град размером с целое яблоко.

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