Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в четырех областях Украины

14:31, 25 сентября 2017
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Сегодня, 25 сентября, в четырех областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В четырех областях Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В четырех областях Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°

"25 сентября в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины придет похолодание, практически без осадков.

В частности, в понедельник на востоке до +23°, на западе до +19°. В центре столбик термометра поднимется до +25°, на севере до +21°. На юге – до +25°.

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