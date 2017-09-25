На юго-западе Китае сошел оползень, три человека погибли

12:57, 25 сентября 2017
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В результате горного оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли три человека.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще трое пропали без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Число жертв оползня в Китае увеличилось до 23 человек

Сход оползня произошел 23 сентября примерно в 18:00 на одном из участков автотрассы в уезде Либо пров. Гуйчжоу, где в это время находилось десять человек. Одному из пострадавших удалось выбраться самостоятельно, еще трое были спасены.

По предварительным данным, оползень произошел из-за сильных дождей. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий стихии.

Напомним, не менее пяти человек погибли в результате схода оползней в индийском штате Сикким.

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