На юго-западе Китае сошел оползень, три человека погибли
В результате горного оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли три человека.
Еще трое пропали без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Число жертв оползня в Китае увеличилось до 23 человек
Сход оползня произошел 23 сентября примерно в 18:00 на одном из участков автотрассы в уезде Либо пров. Гуйчжоу, где в это время находилось десять человек. Одному из пострадавших удалось выбраться самостоятельно, еще трое были спасены.
По предварительным данным, оползень произошел из-за сильных дождей. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий стихии.
Напомним, не менее пяти человек погибли в результате схода оползней в индийском штате Сикким.
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