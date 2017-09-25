Погода на неделю: после потепления в Украину придет существенное похолодание (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинство областей Украины придет похолодание, практически без осадков.

На этой неделе в Украине похолодает / photographers.ua, jDtnt

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине будет тепло и практически без осадков. На востоке до +23°, на западе до +19°. В центре столбик термометра поднимется до +25°, на севере до +21°. На юге – до +25°.

Прогноз на 25 сентября / УНИАН

Во вторник, 26 сентября, в Украине переменная облачность. На юге до +21°, в остальных регионах немного похолодает.

Прогноз на 26 сентября / УНИАН

В среду, 27 сентября, без осадков. Теплее всего будет на юге - до +19°. В остальных регионах до +16°.

Прогноз на 27 сентября / УНИАН

В четверг в Украине без осадков, ожидается похолодание. Ночью по стране +2°...+8°, днем на юге до +16°.

Прогноз на 28 сентября / УНИАН

В пятницу в большинстве регионов ожидается солнечная погода. На юге до +17°, в остальных регионах +11°...+16°.

Прогноз на 29 сентября / УНИАН

30 сентября и 1 октября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +2°, на остальной территории +4°…+7°. Днем температура по стране +10°...+17°. В воскресенье ночью на западе похолодает до +1°, днем в Украине +10°...+16°.

Прогноз на 30 сентября / УНИАН

Прогноз на 1 октября / УНИАН

Народный прогноз

25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю. 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

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27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день последняя птица улетает в теплые края. Гуси на Воздвижения летят высоко - на высокое весеннее половодье, низко - на малое. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания.

28 сентября - день Никиты Гусятника, Никиты Репореза. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме. 29 сентября - Евфимии, мученицы. Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет лютой, морозной. Тоже самое предсказывает и поздний листопад.

30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Женщины с такими именами в этот день угощали всех знакомых и родственников гостинцами, а взамен их чествовали добрыми пожеланиями здоровья, любви и счастья на долгие и долгие годы. 1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

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