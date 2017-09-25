Ураган "Мария" ослаб до первой категории

11:00, 25 сентября 2017
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Ураган "Мария", который привел к серьезным разрушениям в Карибском бассейне, ослаб до первой категории.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На даный момент атлантическое побережье США находится вне опасности, передает "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.

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Сейчас центр урагана находится в 625 километрах к юго-юго-востоку от мыса Хаттерас в Северной Каролине, максимальная скорость ветра снизилась до 150 километров в час. Ожидается, что в ближайшие двое суток ураган продолжит ослабевать.

Напомним, на островах в Карибском море погибли, по меньшей мере, 32 человека из-за урагана "Мария".

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