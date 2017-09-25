Ураган "Мария" ослаб до первой категории
Ураган "Мария", который привел к серьезным разрушениям в Карибском бассейне, ослаб до первой категории.
На даный момент атлантическое побережье США находится вне опасности, передает "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.
В Китае от ливней пострадали более 100 тысяч человек
Сейчас центр урагана находится в 625 километрах к юго-юго-востоку от мыса Хаттерас в Северной Каролине, максимальная скорость ветра снизилась до 150 километров в час. Ожидается, что в ближайшие двое суток ураган продолжит ослабевать.
Напомним, на островах в Карибском море погибли, по меньшей мере, 32 человека из-за урагана "Мария".
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+33°... +16°
-
Житомир+30°... +17°
-
Запорожье+33°... +19°
-
Ивано-Франковск+22°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+32°... +16°
-
Луцк+22°... +13°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+26°... +18°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+23°... +14°
-
Харьков+27°... +18°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+26°... +17°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 61 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей