Разрушительное землетрясение в Мексике: число жертв увеличилось до 320

В Мексике в результате землетрясения, произошедшего 19 сентября, погибли 320 человек.

Иллюстрация / Reuters

Об этом говорится в сообщении координатора сил гражданской обороны республики Луиса Фелипе Пуэнте в Twitter.

Читайте также У берегов Мексики вновь произошло землетрясение

В частности, в штате Мехико погибли 182 человека, штате Морелос - 73, штате Пуэбла - 45, штате Эдомекс – 13, штате Герреро - 6, штате Оахака - 1.

Ранее сообщалось о 226 погибших.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 сентября во Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:14 по времени UTC. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

После землетрясения в Мехико было введено чрезвычайное положение, приостановила свою работу Мексиканская фондовая биржа (BMV), вторая по величине в Латинской Америке.