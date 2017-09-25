Разрушительное землетрясение в Мексике: число жертв увеличилось до 320
В Мексике в результате землетрясения, произошедшего 19 сентября, погибли 320 человек.
Об этом говорится в сообщении координатора сил гражданской обороны республики Луиса Фелипе Пуэнте в Twitter.
У берегов Мексики вновь произошло землетрясение
В частности, в штате Мехико погибли 182 человека, штате Морелос - 73, штате Пуэбла - 45, штате Эдомекс – 13, штате Герреро - 6, штате Оахака - 1.
Ранее сообщалось о 226 погибших.
#Actualización ⚡TOTAL *320 fallecidos por #Sismo 19/09/17*#CDMX: 182#Morelos: 73#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 24, 2017
Как сообщал УНИАН, вечером 19 сентября во Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.
Подземные толчки были зафиксированы в 18:14 по времени UTC. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.
После землетрясения в Мехико было введено чрезвычайное положение, приостановила свою работу Мексиканская фондовая биржа (BMV), вторая по величине в Латинской Америке.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+33°... +16°
-
Житомир+30°... +17°
-
Запорожье+33°... +19°
-
Ивано-Франковск+22°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+32°... +16°
-
Луцк+22°... +13°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+26°... +18°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+23°... +14°
-
Харьков+27°... +18°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+26°... +17°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°