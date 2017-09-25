На западе Украины из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды в реках
В связи с сильными дождями на реках западной Украины ожидается повышение уровня воды без негативных последствий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометценр.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°
Так, 25 сентября на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,0 м.
В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток; на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды.
Также 25 сентября ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями 23 сентября на 8:00:
- на притоках Днестра (Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0-0,6 м;
- участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,5 м.
Во второй половине суток 25 сентября на р. Днестр ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 450-500 см над нулем поста.
Напомним, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге до + 25 °.
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