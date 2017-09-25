На западе Украины из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды в реках

09:31, 25 сентября 2017
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В связи с сильными дождями на реках западной Украины ожидается повышение уровня воды без негативных последствий.

На річках Західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia
На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометценр.

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Так, 25 сентября на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,0 м.

В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток; на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды.

Также 25 сентября ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями 23 сентября на 8:00:

- на притоках Днестра (Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0-0,6 м;

- участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,5 м.

Во второй половине суток 25 сентября на р. Днестр ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 450-500 см над нулем поста.

Напомним, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге до + 25 °.

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