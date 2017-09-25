На Бали из-за возможного извержения вулкана эвакуировали 35 тысяч человек

08:46, 25 сентября 2017
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Радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального.

Международный аэропорт Бали в Денпасаре пока также действует в нормальном режиме / RSN
Международный аэропорт Бали в Денпасаре пока также действует в нормальном режиме / RSN

Власти Индонезии ожидают начала извержения вулкана Агунг на популярном у туристов острове Бали. С территории, прилегающей к горе, эвакуировано уже 35 тысяч человек, передает Русская служба ВВС.

Радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального.

Уже несколько дней в окрестностях вулкана продолжаются непрерывные сейсмические толчки, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

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Тысячи эвакуированных расселили во временные убежища, оборудованные в местных школах и мэриях. Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

Повышенная сейсмическая активность в районе вулкана начала наблюдаться ещё в августе и с тех пор непрерывно нарастала.

Агунг относится к классу стратовулканов, он имеет высоту 3142 метра и располагается на востоке острова Бали, примерно в 70 км от туристических районов, которые пока находятся вне опасности.

Международный аэропорт Бали в Денпасаре, который используется миллионами туристов каждый год, пока также действует в нормальном режиме.

Как известно, Агунг входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого "Огненного кольца" - вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан.

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