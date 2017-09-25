В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°

08:30, 25 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 сентября, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 19:50.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

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