В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 сентября, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

Читайте также В Киеве объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 19:50.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.