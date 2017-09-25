Сегодня в Украину вернется теплая и солнечная погода (карта)

08:00, 25 сентября 2017
1744
0

Согласно данным Погода УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в понедельник практически без осадков. Днем теплее до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре переменная облачность, температура днем до +24°.

Прогноз на 25 сентября / УНИАН
Прогноз на 25 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео) На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео)
Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек
Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео) Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео)
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта)
Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
61 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей