Сегодня в Украину вернется теплая и солнечная погода (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

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На западе Украины в понедельник практически без осадков. Днем теплее до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре переменная облачность, температура днем до +24°.

Прогноз на 25 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

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