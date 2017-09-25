Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 319

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло рядом с Мехико вечером 19 сентября. По данным властей страны, пострадали более 2 тыс. человек.

REUTERS

Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 319 человек. Об этом сообщил представитель сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

«Общее число погибших составило 319 человек. В Мехико — 181, в штате Морелос — 73, в штате Пуэбла — 45, в штате Мехико — 13, в штате Герреро — 6 и один человек в штате Оахака»,— заявил он.

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Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло рядом с Мехико вечером 19 сентября. По данным властей страны, пострадали более 2 тыс. человек.