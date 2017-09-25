У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Пилар"

Шторм находится в 110 км к западу от города Мансанильо. Скорость ветра достигает 72 км/ч.

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Возле побережья Мексики сформировался тропический шторм «Пилар», сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

Шторм находится в 110 км к западу от города Мансанильо. Скорость ветра достигает 72 км/ч.

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Накануне в Пуэрто-Рико 10 человек погибли из-за урагана «Мария».

По информации национального центра по борьбе с ураганами США, «Мария» приближается к восточному побережью страны.