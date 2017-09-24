Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике возросло до 318 человек
В Мехико погибли 180 человек, в Морелосе – 73, в Пуэбле – 45.
Число погибших в результате землетрясения в Мексике увеличилось до 318 человек. Об этом сообщил в воскресенье национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте, передают "РИА Новости".
У берегов Мексики вновь произошло землетрясение
"В Мехико погибли 180 человек, в Морелосе – 73, в Пуэбле – 45, в штате Мехико – 13, в Герреро – шесть, в Оахаке – один", — написал Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В последствии у берегов Мексики произошло еще два землетрясения.
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