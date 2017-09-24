Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике возросло до 318 человек

19:50, 24 сентября 2017
5
0

В Мехико погибли 180 человек, в Морелосе – 73, в Пуэбле – 45.

Землетрясение в Мексике / Reuters
Землетрясение в Мексике / Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Мексике увеличилось до 318 человек. Об этом сообщил в воскресенье национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте, передают "РИА Новости".

У берегов Мексики вновь произошло землетрясение

"В Мехико погибли 180 человек, в Морелосе – 73, в Пуэбле – 45, в штате Мехико – 13, в Герреро – шесть, в Оахаке – один", — написал Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В последствии у берегов Мексики произошло еще два землетрясения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео) На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео)
Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек
Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре
Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео) Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео)
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта)
Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео) Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео)
В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
61 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей