Завтра в Украину придет потепление и солнечная погода

Завтра практически на всей территории Украины будет сухо и солнечно, и лишь на западе пройдут небольшие дожди.

В Киеве завтра будет сухо и солнечно / УНИАН

С понедельника в Украине потеплеет, будет солнечная и сухая погода. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра практически везде сухо и солнечно, лишь на западе - немного небольших дождей. Завтра днем ​​+18... +24 градуса, на юге до +24... +26 градусов. В западных областях +16... +20 градусов", - сообщает синоптик.

По словам Диденко в Киеве завтра потеплеет до +21... + 23 градусов, будет сухо и солнечно.

Как сообщал УНИАН, в Украину идет осеннее потепление.