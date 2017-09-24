У берегов Мексики вновь произошло землетрясение

Подземные толчки произошли в 10:06 по местному времени.

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У берегов Мексики в воскресенье, 24 сентября, произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки произошли в 10:06 по местному времени (13:06 по Киеву, - ред.) к югу от города Паредон (штат Чьяпас).

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Эпицентр землетрясения находился на глубине 51 км, а его очаг залегал на глубине 60 км.

Как сообщал УНИАН, в субботу на юге Мексики произошло новое мощное землетрясение.