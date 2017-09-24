В Украину идет осеннее потепление
С понедельника, 25 сентября, температура воздуха на территории нашей страны снова повысится.
24 сентября в западных, северных областях Украины, в Одесской и Винницкой области временами дождь. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
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По ее прогнозу, на остальной территории - без осадков. "Днем в воскресенье +16+22, на юге - до +25, на западе холоднее - +11+15 градусов", - рассказала Диденко.
Синоптик добавила, что в Киеве в воскресенье временами дождь, во второй половине дня - прояснение, +16+18. "В понедельник потеплеет", - прогнозирует Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, сентябрь продолжает дарить киевлянам летнее тепло - 22 сентября в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений.
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