На юге Мексики произошло новое мощное землетрясение, застав врасплох местных жителей

Эпицентр находился в 700 километрах к юго-востоку от Мехико, однако подземные толчки были такой силы, что ощущались даже в столице.

Последствия землетрясения в Мексике / REUTERS

В Мексике снова произошло сильное землетрясение, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксирована в субботу, 23 сентября, в штате Оахака, сообщает Deutsche Welle.

Эпицентр находился в 700 километрах юго-восточнее Мехико, однако подземные толчки были такой силы, что ощущались даже в столице. Землетрясение произошло около 8 часов утра по местному времени, застав врасплох жителей, подвергшихся стихийному бедствию населенных пунктов.

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Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли более 290 человек.