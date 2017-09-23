24 сентября Украину ждут дожди и грозы, без осадков лишь на востоке и юге
В столице днем ожидается до +18 градусов. Однако в целом будет дождливая погода.
В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины ожидается дождь, местами грозы. Лишь на востоке страны будет облачная погода с прояснениями. Однако дожди будут идти в ночь на воскресенье.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в большинстве областей дождь, местами грозы. В западной части и северных областях температура ночью +8...+13 градусов, днем – +14...+19 градусов. Значительно теплее в южных и восточных областях. Здесь синоптики прогнозируют до +20...+25 градусов днем.
Погода на выходные: Украину накроют дожди и прохладная погода (карта)
Что касается Киева, то в столице днем ожидается до +18 градусов. Однако в целом будет дождливая погода.
Прогноз погоды на воскресенье, 24 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +15...+17
Винница – +16...18
Одесса – +20...+22
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +16...+18
Сумы – +17...+19
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +16...+18
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+33°... +16°
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Житомир+30°... +17°
-
Запорожье+33°... +19°
-
Ивано-Франковск+22°... +14°
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Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+32°... +16°
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Луцк+22°... +13°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
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Полтава+26°... +18°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+23°... +14°
-
Харьков+27°... +18°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+26°... +17°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°