24 сентября Украину ждут дожди и грозы, без осадков лишь на востоке и юге

В столице днем ожидается до +18 градусов. Однако в целом будет дождливая погода.

В Украине ожидается дождь, местами грозы / фото УНИАН

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины ожидается дождь, местами грозы. Лишь на востоке страны будет облачная погода с прояснениями. Однако дожди будут идти в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве областей дождь, местами грозы. В западной части и северных областях температура ночью +8...+13 градусов, днем – +14...+19 градусов. Значительно теплее в южных и восточных областях. Здесь синоптики прогнозируют до +20...+25 градусов днем.

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Что касается Киева, то в столице днем ожидается до +18 градусов. Однако в целом будет дождливая погода.

Прогноз погоды на воскресенье, 24 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +15...+17

Винница – +16...18

Одесса – +20...+22

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +16...+18

Сумы – +17...+19

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +16...+18