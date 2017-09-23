Землетрясение в КНДР могло быть вызвано новым испытанием ядерной бомбы – ученые

17:19, 23 сентября 2017
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Эпицентр землетрясения находится близко от места предыдущего испытания ядерного оружия.

Ким чен Ын в окружении приближенных / REUTERS
Ким чен Ын в окружении приближенных / REUTERS

Китайские сейсмологи зафиксировали на территории Северной Кореи землетрясение магнитудой 3,4. Ученые заявили, что оно может быть вызвано новым испытанием ядерной бомбы.

Как передает Радио Свобода, эпицентр землетрясения находится всего в пятидесяти километрах от места предыдущего испытания ядерного оружия КНДР.

Два сейсмических толчка также зафиксировала международная организация по запрещению ядерных испытаний CTBTO. Однако эксперты полагают, что это было природное явление, а не взрывы. К такому же выводу склоняются и власти Южной Кореи.

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В начале сентября КНДР провела шестые ядерные испытания и сообщила о создании водородной бомбы. О тестах стало известно благодаря зафиксированному землетрясению. В ответ Совет Безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи.

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