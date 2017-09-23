Землетрясение в КНДР могло быть вызвано новым испытанием ядерной бомбы – ученые
Эпицентр землетрясения находится близко от места предыдущего испытания ядерного оружия.
Китайские сейсмологи зафиксировали на территории Северной Кореи землетрясение магнитудой 3,4. Ученые заявили, что оно может быть вызвано новым испытанием ядерной бомбы.
Как передает Радио Свобода, эпицентр землетрясения находится всего в пятидесяти километрах от места предыдущего испытания ядерного оружия КНДР.
Два сейсмических толчка также зафиксировала международная организация по запрещению ядерных испытаний CTBTO. Однако эксперты полагают, что это было природное явление, а не взрывы. К такому же выводу склоняются и власти Южной Кореи.
В результате сильнейшего за 70 лет наводнения в КНДР погибли 138 человек
В начале сентября КНДР провела шестые ядерные испытания и сообщила о создании водородной бомбы. О тестах стало известно благодаря зафиксированному землетрясению. В ответ Совет Безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+33°... +16°
-
Житомир+30°... +17°
-
Запорожье+33°... +19°
-
Ивано-Франковск+22°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+32°... +16°
-
Луцк+22°... +13°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+26°... +18°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+23°... +14°
-
Харьков+27°... +18°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+26°... +17°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°