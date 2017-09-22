На Карибах в результате урагана "Мария" погибли 32 человека
"Мария" является вторым крупным ураганом, который ударил по Карибам в этом месяце, а также стал самым сильным штормом за последние 90 лет в истории Пуэрто-Рико.
На островах в Карибском море погибли, по меньшей мере, 32 человека из-за урагана "Мария". Как сообщает Reuters, ураган направился к островам Теркс и Кайкос, которые являются британскими заморскими территориями, после того, как ударная волна прошла через американскую территорию Пуэрто Рико и другие Карибские острова.
Пуэрто-Рико полностью обесточен из-за урагана "Мария" (видео)Ураган также сопровождался ветрами и ливнями, разрушил здания, затопил улицы и нанес экономический ущерб.
"Мария" является вторым большим ураганом, который ударил по Карибам в сентябре, а также является сильнейшим штормом за последние почти 90 лет в истории Пуэрто Рико. Ураган вывел из строя электропитания на острове, а в нескольких реках уровень подъема воды достиг рекордных показателей.
Газета El Nuevo Dia сообщила, что, по меньшей мере, 15 человек погибли на Пуэрто Рико. Губернатор острова Рикардо Росселла в эфире CNN сообщил, что он имеет подтвержденные сообщении о гибели 13 человек.
Также 14 смертей было зафиксировано на острове Доминика, население которого составляет около 71 тыс. человек. Еще два человека погибло на французской территории Гваделупа и один на Американских Виргинских островах.
Кроме этого, сказано, что количество погибших вероятно увеличится, когда спасатели возобновят работы на рассвете.
Погода в Украине
-
Винница+7°... -2°
-
Днепропетровск+5°... -2°
-
Донецк+11°... -1°
-
Житомир+7°... -1°
-
Запорожье+8°... -1°
-
Ивано-Франковск+9°... -2°
-
Киев+8°... -1°
-
Кировоград+7°... 0°
-
Луганск+11°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -1°
-
Николаев+8°... 0°
-
Одесса+10°... 0°
-
Полтава+2°... -1°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+15°... +4°
-
Сумы+4°... -4°
-
Тернополь+7°... -2°
-
Харьков+3°... -2°
-
Херсон+9°... +1°
-
Хмельницкий+7°... -3°
-
Черкассы+7°... -1°
-
Чернигов+5°... -3°
-
Черновцы+7°... 0°