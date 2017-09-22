На Карибах в результате урагана "Мария" погибли 32 человека

"Мария" является вторым крупным ураганом, который ударил по Карибам в этом месяце, а также стал самым сильным штормом за последние 90 лет в истории Пуэрто-Рико.

REUTERS

На островах в Карибском море погибли, по меньшей мере, 32 человека из-за урагана "Мария". Как сообщает Reuters, ураган направился к островам Теркс и Кайкос, которые являются британскими заморскими территориями, после того, как ударная волна прошла через американскую территорию Пуэрто Рико и другие Карибские острова.

Читайте также Пуэрто-Рико полностью обесточен из-за урагана "Мария" (видео)Ураган также сопровождался ветрами и ливнями, разрушил здания, затопил улицы и нанес экономический ущерб.

"Мария" является вторым большим ураганом, который ударил по Карибам в сентябре, а также является сильнейшим штормом за последние почти 90 лет в истории Пуэрто Рико. Ураган вывел из строя электропитания на острове, а в нескольких реках уровень подъема воды достиг рекордных показателей.

Газета El Nuevo Dia сообщила, что, по меньшей мере, 15 человек погибли на Пуэрто Рико. Губернатор острова Рикардо Росселла в эфире CNN сообщил, что он имеет подтвержденные сообщении о гибели 13 человек.

Также 14 смертей было зафиксировано на острове Доминика, население которого составляет около 71 тыс. человек. Еще два человека погибло на французской территории Гваделупа и один на Американских Виргинских островах.

Кроме этого, сказано, что количество погибших вероятно увеличится, когда спасатели возобновят работы на рассвете.