"Было очень страшно": гигантский град обрушился на Винницкую область (фото, видео)

17:29, 22 сентября 2017
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Град, больше куриного яйца, разбил более полутысячи домов в Винницкой области.

Град нанес ущерб жителям области / фото vinnitsa.info
Град нанес ущерб жителям области / фото vinnitsa.info

Пятиминутный град, размером превышающий куриное яйцо, разбил более 600 зданий в Крыжопольском районе Винницкой области. Об этом передает Вiнниця.info.

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Убытки, которые нанесла непогода, предварительно оцениваются в свыше 8 миллионов гривен.

фото vinnitsa.info
фото vinnitsa.info

Также от непогоды пострадали Козятинский и Тульчинский районы.

"У нас град был размером примерно с орех. Сильный дождь. Было очень страшно. Потому что за окном стояла черная стена. Слава Богу, что никто из людей не пострадал... Подсчитываются убытки", - рассказали в Тульчинской РГА.

Как сообщала Погода УНИАН, на Житомирщине гигантский град размером с яблоко разбил окна в домах и повредил машины.

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